Impianto per l’idrogeno verde in raffineria, atti al Ministero: si valuterà la procedura Via

Gela. Il progetto ottenne il sostegno finanziario europeo, con il programma Ipcei Hy2use, per la produzione di idrogeno verde. L’intera documentazione tecnica, sul finire di luglio, è stata trasmessa al Ministero per la verifica della procedura di impatto ambientale. Nel sito di raffineria, infatti, è previsto un investimento tutto concentrato sull’idrogeno verde, destinato poi ad alimentare il ciclo produttivo. L’iniziativa è proprio di Eni, insieme ad Enel green power. Diedero vita alla società “South Italy Green Hydrogen srl”. Il sì europeo al finanziamento arrivò per il sito locale e per quello di Taranto. Nello stabilimento di contrada Piana del Signore, il focus sarà incentrato sulla realizzazione di un elettrolizzatore da 20 Mw. L’impianto verrà connesso alla rete elettrica nazionale e alimentato da energia proveniente da rinnovabili di proprietà di Enel green power. In base alle previsioni, genererà circa 1.100 tonnellate di idrogeno all’anno. Servirà a sostituire, in gran parte, l’attuale alimentazione ad idrogeno da gas naturale.