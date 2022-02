In 96 alla “prima” dell’Enduro Park, Natalello (Acsi): “Assenti solo i piloti locali”

La gara è stata dedicata alla memoria di Vincenzo Lombardo, campione regionale delle due ruote scomparso lo scorso 5 febbraio durante una sessione di allenamento e presente in città in occasione dei piloti dei team ufficiali Honda e Tm. “Tutti hanno gradito il tracciato e la struttura gelese – Giuseppe Natalello, responsabile regionale Acsi motociclismo – che si presta sia all’enduro che al motocross grazie alla vasta area. Tra le 25 categorie in gara abbiamo dato spazio ai più piccoli, alle moto d’epoca e, per la prima volta, alle maxi enduro. Tutti hanno ben figurato”. Il responsabile regionale Acsi ha sottolineato la scarsa affluenza dei piloti gelesi.

“Purtroppo la presenza dei piloti locali è stata scarsa – evidenza Natalello – Eppure questa struttura è una delle più belle in Sicilia. Sicuramente ha bisogno di migliorie e manutenzione come un impianto di irrigazione”. Il tracciato è stato disegnato per accogliere in sicurezza i giovani centauri e le più “goffe” maxi enduro. “Abbiamo creato un percorso meno tecnico – conclude Giuseppe Natalello – che ha esaltato le doti di tutti i partecipanti”.