In casa aveva cocaina e bilancini, in appello ridotta condanna ad un trentenne

Gela. I poliziotti trovarono la cocaina (circa venti grammi), tre bilancini di precisione e una somma di denaro (poi restituita), all’interno di un’abitazione in centro storico. In primo grado, in abbreviato, il trentenne Antonino Raitano era stato condannato a due anni e quattro mesi di reclusione. Ci sarebbe stato anche il tentativo di sbarazzarsi della sostanza stupefacente, non appena lui e la compagna si accorsero dell’arrivo dei poliziotti. La droga fu comunque sequestrata. La difesa del trentenne, rappresentata dal legale Davide Limoncello, si è rivolta alla Corte d’appello di Caltanissetta, impugnando la condanna del gup. I giudici nisseni hanno accolto la richiesta di concordato, che ha portato ad una riduzione dell’entità della pena, ad un anno e otto mesi di detenzione.