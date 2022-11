“In città serve l’esercito”, Una Buona Idea: “Sindaco costituisca un tavolo permanente”

Gela. “Intervenga l’esercito”. I civici di “Una Buona Idea” si rivolgono anche al sindaco Lucio Greco, davanti ad una recrudescenza di atti criminali, concentrata in queste ultime settimane. “I fatti accaduti negli ultimi giorni destano parecchia preoccupazione. I continui atti incendiari e cosa gravissima la brutale aggressione ad un nostro concittadino – spiegano gli esponenti del movimento – rischiano di far ripiombare la città nel baratro, poiché c’è il timore che tutto ciò sia solo la punta dell’iceberg. Per questo, oggi è necessario e urgente chiedere con forza che lo Stato si faccia sentire con la propria presenza su tutto il territorio, a tutela di tutti i cittadini che non possono essere accusati sempre e solo di mancata collaborazione e che hanno tutto il diritto di vivere in una città sicura”. Il gruppo di “Una Buona Idea” ritiene che il sindaco possa istituire un tavolo permanente e che soprattutto possa avanzare concrete indicazioni per avere l’esercito in città.