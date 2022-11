“In città viviamo un’emergenza”, dem: “Chiederemo di coinvolgere la commissione nazionale antimafia”

Gela. “In città stiamo vivendo una vera e propria emergenza. Sarebbe miope ritenere che non ci siano collegamenti tra i fatti che si sono verificati. Non ci si può limitare a parlare solo di microcriminalità”. I dem locali sono pronti a fare da tramite con i parlamentari nazionali del partito. “C’è una questione morale e di sicurezza enorme. Dobbiamo stare vicini alle forze dell’ordine e alla procura che lavorano sempre con solerzia – fanno sapere dal gruppo dirigente del partito – chiederemo di coinvolgere la commissione nazionale antimafia. Negli ultimi anni, non abbiamo mai trascurato la questione morale ancora aperta. Siamo solidali con le vittime”. I dem intervengono all’indomani dell’azione di fuoco che ha distrutto l’auto del consigliere comunale Gabriele Pellegrino. Nella notte appena trascorsa, un altro incendio ha avvolto una Bmw in via Forlì.