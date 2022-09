In consiglio gli atti sul nuovo servizio rifiuti, pro-Greco alla prova prima dell’election day

E’ probabile che l’inserimento di un punto così delicato, nel rush finale della campagna elettorale, possa essere stato suggerito dalla necessità di chiudere prima possibile con Impianti, anche per evitare un’ulteriore proroga a Tekra, i cui responsabili hanno già comunicato che non intendono accettare. Il sindaco Lucio Greco e i funzionari del settore comunale ambiente stanno seguendo l’iter e negli ultimi mesi ci sono stati più incontri con i referenti di Impianti Srr. Gela rimane l’unico Comune della Srr4 che non ha ancora attivato il servizio in house. L’altro è Piazza Armerina, che però sembra in procinto di lasciare l’ambito. Rimane il nodo delle assunzioni, che non è stato ancora del tutto sciolto e si dovrà procedere con criteri di selezione pubblica. I bandi formulati da Impianti sono stati trasmessi ai sindacati, proprio nelle scorse ore. Il sindaco Lucio Greco, in serata, aveva indetto una riunione di maggioranza, sui temi del consiglio comunale della prossima settimana, che annovera inoltre il nuovo regolamento sul trasporto disabili, altra tappa non facile da affrontare. Il vertice però non si è tenuto. Gran parte dei pro-Greco non ha risposto all’appello, principalmente per impegni elettorali ma pare che qualcuno non abbia proprio gradito la scelta di far arrivare in aula l’atto sul servizio rifiuti, prima dell’election day.