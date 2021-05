In giro di notte sotto effetto di droga e con l’auto della Onlus: “Sono un dirigente”

Il passeggero è stato identificato per un trentenne gravato da pregiudizi di polizia per spaccio di stupefacenti, rapina e ricettazione. Il conducente del mezzo agli agenti ha riferito di essere un dirigente di un’Onlus e che il mezzo è stato acquistato con fondi della Regione Siciliana per essere destinato all’utilizzo, per fini istituzionali, dell’associazione. Per questo motivo l’uomo è stato denunciato anche per l’ipotesi di reato di peculato e l’episodio segnalato alla Regione Siciliana.