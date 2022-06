In ospedale ancora ascensori fuori uso, Giudice: “Struttura abbandonata, è un fallimento”

Gela. Ancora ascensori fuori uso all’ospedale “Vittorio Emanuele”. Il consigliere comunale Paola Giudice aveva già segnalato il disservizio, che Asp aveva comunicato di aver risolto. La questione però si ripete. “Anche oggi ospedale paralizzato per mancato funzionamento ascensori. Un solo ascensore deve trasportare pazienti, visitatori, personale medico, ausiliari e pure chi si reca in sala operatoria. Due ascensori sono rotti e a quanto pare abbandonati da anni. L’unico che dovrebbe servire a trasportare chi si reca in ospedale per visite o terapie peraltro non ha la capienza per le barelle”, dice Giudice.