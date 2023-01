In tribunale senza autorizzazione, chiuso giudizio per due giovani: ok esito messa alla prova

Gela. Entrarono in tribunale, sfruttando l’ingresso secondario della struttura giudiziaria. Cinque giovani accedettero senza autorizzazione per fare delle foto. Scattarono tutti i controlli anche quelli anti-bomba. I giovani, successivamente, si presentarono alla forze dell’ordine. Spiegarono di averlo fatto senza sapere che non fosse consentito. Due di loro sono finiti a giudizio per quei fatti. Il procedimento però si è concluso con l’esito favorevole della messa alla prova. Hanno completato l’attività sociale condotta in questi mesi. Il giudice ha dato atto dell’esito.