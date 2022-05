In tribunale senza autorizzazione, scattò l’allerta: messa alla prova per due giovani

Gela. Erano entrati in tribunale, senza autorizzazione, facendo scattare tutti i protocolli di sicurezza, compreso quello anti-bomba. In realtà, cinque giovani, probabilmente non consci delle conseguenze che si sarebbero determinate, fecero accesso da un ingresso secondario, per fare delle foto. Per due di loro, negli scorsi giorni, è stata formalizzata la messa alla prova. Svolgeranno attività sociale, così come chiesto dai legali che li rappresentano, gli avvocati Francesco Enia e Giuseppe Cascino. Il gup, in fase di udienza preliminare, non aveva accolto la richiesta, che è stata riproposta dalle difese, questa volta con esito favorevole.