Incendi e violenza, interrogazione del Pd al ministro: “Sostegno alla procura e alla prefettura”

Gela. È stata depositata l’interrogazione rivolta al ministro dell’interno Matteo Piantedosi. Il parlamentare nazionale dem Anthony Barbagallo chiede quali misure il governo intenda adottare per “interrompere la spirale di violenza” che ha nuovamente colpito la città. Il deputato del Pd ricorda l’incidenza alta del fenomeno degli incendi d’auto, “anche per regolare presunti torti”. “Almeno il sessanta per cento dei responsabili viene individuato e denunciato. Rimane il quaranta per cento non indagato per mancanza di prove”, si legge nel testo dell’interrogazione.