“Incentivare la donazione di sangue”, Trainito in commissione: “Incontri con associazioni”

Gela. In commissione sanità, il presidente Rosario Trainito ha proposto ai colleghi di incontrare le associazioni di donatori di sangue e quella dei talassemici per incentivare proprio iniziative volte alla donazione. “La politica deve essere una vetrina importante per sostenere iniziative del genere, inoltre dobbiamo fare in modo che in ospedale si riattivi la lavorazione del plasma per la costituzione dell’albumina”, spiega Trainito.