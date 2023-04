Inchiesta “Chimera”, archiviazione per Zuccala’: “Non ha favorito Sanfilippo”

Butera. È stata disposta l’archiviazione per il sindaco Giovanni Zuccala’, che era stato coinvolto nell’indagine “Chimera”. Già lo scorso anno, in assenza di una contestazione mafiosa, invece avanzata per i molti imputati toccati dal blitz, era stato deciso il trasferimento degli atti alla procura di Gela, per la sua posizione. I pm gelesi non hanno individuato elementi per ritenere che Zuccala’, medico di professione, potesse aver favorito un tentativo di truffa, imputato al mazzarinese Paolo Sanfilippo, a sua volta coinvolto nell’inchiesta principale, imperniata sull’omonimo clan di stidda. Sanfilippo, sulla base delle intercettazioni investigative, avrebbe cercato di avere un certificato per l’indennità di malattia. Inizialmente, a Zuccala’ veniva contestato di aver usato strumentazione dell’ospedale di Mazzarino proprio per favorire Sanfilippo.