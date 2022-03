Incidente a Brucazzi, operaio perse tre dita: assoluzioni impugnate in Cassazione

In appello, l’istruttoria è stata riaperta, con una perizia tecnica. Per la procura generale, l’assoluzione non è condivisibile e ritengono “contradditoria” la motivazione. Molto ruota intorno agli aspetti tecnici, che hanno caratterizzato l’istruttoria, sia in primo che in secondo grado. Per le difese, non ci fu alcuna irregolarità nell’adozione delle misure di sicurezza, ma l’infortunio fu dovuto ad una scelta non corretta del lavoratore. L’operaio, nel procedimento, è parte civile con l’avvocato Riccardo Balsamo, che anche in appello ha concluso per la condanna. Secondo il legale dell’ex lavoratore dell’azienda, non vennero rispettate le precauzioni previste, anche nella gestione del macchinario, che poi causò il ferimento, con gravi ripercussioni. Periti e consulenti concentrarono le attenzioni sul macchinario, con conclusioni per la procura generale non accoglibili, visto che si trattava di un sistema che già in giudizio fu definito solo “gemello”. Con il ricorso in Cassazione, saranno i giudici di legittimità ad esprimersi sulla decisione della Corte d’appello di Caltanissetta.