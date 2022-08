Incidente in corso Aldisio, una giovane a terra: tempi lunghi per l’ambulanza da Niscemi

Gela. Un impatto violento e una ragazza, che era in sella ad una Vespa, è finita sull’asfalto, in un tratto di corso Aldisio. Diversi presenti le hanno prestato i primi soccorsi, insieme alle guardie giurate dell’istituto Ancr. I tempi sono però troppo lunghi per l’arrivo dell’ambulanza, con un medico a bordo, che deve giungere da Niscemi. In città, non ce ne sono altre a disposizione.