Incidente in via Licata, morte Baudo: affidati incarichi, iniziate attività tecniche

Gela. Sono stati formalizzati nelle scorse ore gli incarichi agli esperti, indicati per occuparsi delle verifiche tecniche a seguito dell’incidente stradale costato la vita alla settantenne Silvia Baudo. È deceduta dopo un violento impatto in un tratto di via Licata. Lo scontro è avvenuto tra una Jeep e una Lancia Musa. Un frontale sulla cui dinamica approfondimenti saranno effettuati dall’ingegnere Girolamo Vitellaro, la cui nomina è stata definita con provvedimento del gip del tribunale. Per la donna, giunta in ospedale, non c’è stato nulla da fare. Le sue condizioni si sono aggravate.