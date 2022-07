Incidente mortale in un cantiere nell’ennese, spezzata la vita del giovane Roberto Savasta

Enna. Le indagini che pare possano essere avviate dalla procura ennese faranno chiarezza su quanto accaduto in un cantiere edile, dove questa mattina ha trovato la morte l’operaio ventottenne Roberto Savasta. Il giovane niscemese era al suo primo giorno in quel cantiere. Sarebbe precipitato dal ponteggio allestito. Un volo che non gli ha lasciato scampo. Era molto conosciuto a Niscemi e per il lavoro, come tanti altri suoi coetanei, si era recato pure all’estero.