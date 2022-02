Inclusione e nuove metodologie, un convegno al Liceo

Un approccio multidisciplinare e le nuove metodologie consentiranno, soprattutto a seguito della pandemia, di gestire in modo proficuo il processo di inclusione di ogni alunno speciale che si sviluppa in tutti gli ambienti in cui vive la sua quotidianità. “Un aspetto negativo della pandemia è stata la chiusura nell’ambito delle loro case determinante per un percorso di maturazione – dichiara la dottoressa – Per i ragazzi a sviluppo neurologico tipico un tale processo porta anche ad essere via di inclusione e di tramite per i compagni con più difficoltà – continua – e quindi anche un tramite di maturazione della società evitando fenomeni negativi, come l’esclusione e il bullismo”. “Dopo il periodo molto particolare che abbiamo vissuto – sottolinea il dirigente scolastico, Maurizio Tedesco – cerchiamo adesso di riprendere le fila del discorso rivalutando l’approccio multidisciplinare rendendo noto ai ragazzi che un solo punto di vista per affrontare un problema non è quello corretto, soprattutto in tema di inclusione”.