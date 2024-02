Incontri e contatti, vertice interno con i civici: Di Stefano vede Azione, “campo largo ancora aperto”

Allo stato, hanno detto di no alla sua guida sia l’ex parlamentare Ars Miguel Donegani sia i moderati. Anche “Moto civico” correrà da solo, con la candidatura di Filippo Franzone. “Sono tutte forze importanti – aggiunge – il dialogo per me non si conclude. Franzone ha avuto un ruolo straordinario per le sue battaglie in favore della città. Sapevamo che il suo gruppo avrebbe potuto puntare su una sua candidatura. Spero che alla fine si possa arrivare ad un’unita. Se ci frazioniamo, siamo destinati alla sconfitta”. L’ex assessore non trascura la pista che porta al Pd. “Il Partito democratico è una delle basi dell’agorà politica – conclude – ha figure di rilievo al suo interno. Possono dare la spinta propulsiva a questo progetto”. Di Stefano è ben consapevole che un’agorà depotenziata potrebbe non avere la forza necessaria per arrivare al risultato e a Palazzo di Città. Non chiude a nessuno degli alleati rimasti solo potenziali, almeno per ora. Conta sul sostegno dei dem, dopo aver incassato quello pentastellato. Il campo largo comunque potrebbe riservare ulteriori sviluppi.