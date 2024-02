Danni enormi al PalaCossiga, cavi rubati e bagni distrutti: struttura ancora presa di mira

Gela. Il PalaCossiga ripiomba nel buio, in tutti i sensi. Già inutilizzabile per i danni causati durante la fase di affidamento ad Asp, nell’emergenza Covid, ora ci hanno pensato i ladri. Tutti i cavi in rame sono stati rubati. I bagni risultano letteralmente distrutti. I quadri elettrici sono saltati proprio per via dell’azione di chi è riuscito a penetrare. Si voleva evitare un contenzioso con Asp e Protezione civile, per quanto accaduto nel periodo dell’hub vaccinale, ma ora Palazzo di Città non ha le risorse per le riparazioni. I danni ammonterebbero a non meno di trecentomila euro. Un’enormità per un ente in dissesto.