Indagine su ex cantieri “Agroverde”, irregolarità nello smaltimento inerti: ammesse parti civili

Gela. Sono state ammesse come parti civili. Il giudice Martina Scuderoni ha definitivamente accolto le costituzioni avanzate dalle associazioni “Aria Nuova” e “Amici della Terra”, che segnalarono anni fa le possibili irregolarità nello smaltimento di rifiuti speciali e inerti nelle aree dell’ex cantiere “Agroverde”, sorto per un polo agro-fotovoltaico rimasto poi lettera morta. Gli avvocati Joseph Donegani e Gaetano Purpura, in rappresentanza delle associazioni, avevano già spiegato che lo scopo statutario è proprio quello volto alla tutela del territorio. L’iniziativa era stata messa in discussione dai difensori degli imputati, che hanno voluto avere un termine per esaminare le ragioni delle associazioni. Oltre alla costituzione delle due associazioni locali, presiedute da Saverio Di Blasi ed Emanuele Alabiso, è stata ammessa quella del Wwf Sicilia Centrale, con il legale Salvatore Patrì. Sono a processo, Stefano Italiano, già allora presidente della cooperativa “Agroverde”, l’imprenditore Emanuele Mondello, che con la sua azienda si occupò della prima fase del cantiere, e Ivano Ruscelloni, ex direttore dei lavori. Sarebbe stato violato il testo unico ambiente, con gli inerti usati come sottofondo stradale, senza smaltirli in impianti autorizzati. Inoltre, sarebbero stati ammassati in aree non idonee.