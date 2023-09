Indennità da destinare ai costi della patrona, sì dalla giunta: Incardona, “siamo pronti”

Gela. Nell’emergenza finanziaria del Comune, la proposta è partita dal consigliere Gabriele Pellegrino. Data l’assenza di fondi per coprire le spese dei festeggiamenti della patrona, il consigliere ha lanciato un appello all’assise civica e all’amministrazione comunale. Le indennità di un mese da destinare alle spese per i festeggiamenti e coprire così i costi. Una proposta che trova piena apertura dalla giunta. E’ l’assessore Salvatore Incardona a spiegarlo. “La giunta municipale, con in testa il sindaco, più volte nell’arco di questi mesi ha contributo tramite le proprie indennità a fare fronte a richieste per le festività religiose della città. Lo abbiamo fatto sempre nel silenzio e nella consapevolezza di non fare politica se non per gli interessi proprio della città. Siamo pronti a fare la nostra parte”, sottolinea l’assessore. Incardona, a nome della giunta, si rivolge proprio a Pellegrino.