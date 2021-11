Indipendentisti e autonomisti fondano “Coalizione Sicilia”, Scicolone nel coordinamento

Caltanissetta. Le forze dell’autonomia siciliana e dell’indipendentismo hanno scelto di dar vita ad una vera e propria coalizione, presentata a Caltanissetta. Nell’organismo di coordinamento politico-organizzativo, c’è anche Paolo Scicolone di “Gran Sicilia”, movimento che aderisce alla federazione. “Coalizione Sicilia” trae fondamento da Gran Sicilia e ancora da Identità Siciliana, la Sicilia ai Sicilianisti, Uguaglianza per la Sicilia, Rete Civica Nazionale Sicilia e diverse associazioni. Si guarda anche alla presentazione di proprie liste elettorali, in vista dei prossimi appuntamenti con le urne, compreso quello delle regionali. “Abbiamo raccolto l’appello, proveniente dai territori e la voce di associazioni e gruppi civici operanti nelle comunità – afferma Enzo Castrenze Cassata presidente del movimento Gran Sicilia – al fine di dare vita ad una coalizione forte di movimenti che possa realmente rappresentare il riscatto della nostra terra dall’arretratezza economica e sociale che viviamo da fin troppo tempo. Non possiamo più accettare da parte della politica italiana di essere considerati una colonia e, quindi, solo e soltanto un serbatoio di voti. Noi vogliamo il riscatto del nostro popolo e per questo motivo vogliamo rappresentarne l’unica vera forza di riscossa”.