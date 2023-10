Indotto, Cacici (Ugl): “Aziende usano troppi contratti a termine, ancora assunzioni di pensionati”

Gela. Gli investimenti di Eni vanno avanti, a partire da quello del progetto “Argo-Cassiopea” per il gas. Diversi cantieri sono in corso all’interno di raffineria. Un contesto che garantisce maggiori opportunità occupazionali. Nell’indotto, però, ci sono più aspetti da rivedere, secondo il segretario provinciale dell’Ugl metalmeccanici Francesco Cacici. L’esponente sindacale si riferisce ad aziende che operano negli appalti dello stabilimento. “Purtroppo, c’è da registrare l’alta percentuale di contratti a termine che non danno alcuna certezza a tanti operai – spiega – devo anche ribadire che ci sono aziende sempre inclini all’assunzione di lavoratori ormai in pensione. L’ho denunciato più volte ma questa pratica non si è per nulla esaurita”. Il segretario dell’Ugl metalmeccanici non esclude iniziative, compresa la richiesta ufficiale di accertamenti da parte degli organi preposti. L’attenzione è concentrata proprio su diverse aziende dell’indotto. “Ancora oggi – conclude – molti lavoratori sono costretti a provvedere personalmente al lavaggio degli indumenti usati per l’attività in fabbrica. Questo è contrario alla normativa. Il vestiario da lavoro è un Dpi e in quanto tale deve essere trattato. Sono ragioni di sicurezza che impongono all’azienda datrice di provvedere al lavaggio”.