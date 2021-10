Infettivologico, mancano allacci: sopralluogo commissione, anche furti nella struttura

Tutto pronto, ma mancano le linee dell’ossigeno e quelle elettriche. In una struttura ospedaliera come il “Vittorio Emanuele” il paradosso vero è che il cantiere è stato colpito da tre furti, con i ladri che sono riusciti a portare via materiale di valore. Il direttore sanitario Luciano Fiorella ha preferito non rilasciare dichiarazioni.