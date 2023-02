Ingorgo di auto in via Cairoli, nessuna segnalazione per la sfilata di Carnevale

Gela. Si può trasformare una sfilata di Carnevale in un caos stradale? La risposta è affermativa, dopo le decine di segnalazioni giunte in redazione, la cui sede è nel cuore del disagio “incriminato”.

Succede che stamattina le scolaresche hanno percorso in maschere carnevalesche Corso Salvatore Aldisio e successivamente corso Vittorio Emanuele per raggiungere piazza Umberto, dove è prevista la sfingiata di Carnevale.

Peccato al Comune abbiano “dimenticato” di mettere due vigili urbani in via Cairoli per impedire il transito di auto verso piazza Roma, chiusa al traffico per la sfilata. Risultato? Ingorgo di auto e imprecazioni per oltre un’ora e mezza.