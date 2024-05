Iniziati gli incontri con i candidati, in serata Confesercenti a confronto con Cosentino

Gela. Sono iniziati in serata gli incontri che i commercianti di Confesercenti hanno organizzato con i candidati a sindaco. Il primo faccia a faccia lo hanno avuto con il candidato del patto largo centrodestra-moderati, Grazia Cosentino. Si è discusso di progetti in essere ma anche di vivibilità del centro storico e di ricadute positive su questa zona, essenziale per il tessuto economico e sociale. Pedonalizzazione, parcheggi, arredi urbani e più in generale tutti gli strumenti volti al rilancio, hanno fatto da base per interloquire con l’ex dirigente comunale, ora in corsa per la sindacatura.