Innovazione e futuro al Google Devfest 2023

Gela. Intelligenza Artificiale, Robotica comunicativa, Machine Learning, Social Media, ma anche gli impatti che le più recenti sfide dell’innovazione e la tecnologia hanno sul quotidiano e sulle nostre vite.

Sono questi i temi che verranno sviluppati il prossimo 16 Dicembre al Teatro Eschilo dove verrà ospitato il Google Dev Fest, il più importante evento tecnologico dell’anno in Città.

L’evento vedrà diversi sviluppatori, informatici, esperti di intelligenza artificiale, robotica e scienze cognitive incontrarsi per presentare le proprie esperienze degli ultimi mesi. Oltre 20 esperti del panorama Siciliano e internazionale si alterneranno sul palco per parlare di tematiche molto attuali e importanti.

“E’ un onore vedere finalmente a Gela l’arrivo della devfest, un’importantissima vetrina per il nostro comprensorio – spiega Gianfranco Di Pietro – Questa iniziativa dimostra che la nostra comunità tecnologica è viva e dinamica. Complice anche la sempre più ampia diffusione di lavoratori di aziende high-tech in smart-working, riusciamo a non veder perdere menti brillanti e professionisti di altissimo livello che rimangono in Sicilia a lavorare e a contribuire alla crescita della cultura digitale e dell’innovazione”.