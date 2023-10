Interventi rete idrica e ripristini da rivedere, Ati prepara contestazione a Caltaqua

Gela. Un formale atto di contestazione per interventi e ripristini che non risultano effettuati secondo i parametri contrattuali. A fine settembre, l’assemblea dell’Ati idrica, che raggruppa tutti i Comuni dell’ambito, ha deliberato di dare mandato all’ufficio tecnico così da predisporre un dettagliato report di ciò che non verrebbe adeguatamente garantito da Caltaqua. Segnalazioni arrivano praticamente da quasi tutti i Comuni della provincia. In città, negli anni, non sono mai mancate le difficoltà non solo sull’erogazione idrica, che troppo spesso va in panne, ma inoltre sugli interventi lungo la rete idrica e per ripristini stradali troppe volte decisamente precari. Manchevolezza, quest’ultima, segnalata spesso dal settore comunale lavori pubblici e dal sindaco Lucio Greco. Il report dell’Ati è destinato a fare da “contenitore” di tutte le inosservanze per far emergere il possibile contrasto con “i punti del contratto di servizio e del regolamento tecnico”.