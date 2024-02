Investito in sella alla sua bicicletta, morte Infurna: vicenda arriva a giudizio

Gela. Perse la vita due anni fa, a causa di un incidente stradale. Era in sella alla sua bicicletta, quando subì le conseguenze dell’impatto con una vettura in transito, nella zona di Settefarine, all’altezza della rotatoria. Angelo Infurna venne trasferito nella struttura sanitaria di Caltanissetta ma dopo diversi giorni venne accertato il decesso. Fatti che hanno portato a giudizio il conducente dell’auto. Il dibattimento, davanti al giudice Serena Berenato, non è ancora stato aperto. L’imputato è ritenuto responsabile di aver causato il sinistro mortale. Per Infurna furono fatali le ferite riportate nell’impatto e nella successiva caduta al suolo.