Ipab “Aldisio”, ribadito ritorno a gestione pubblica: “Ente paghi propri dipendenti”

“Un confronto che ha fatto chiarezza in merito a chi doveva pagare da sempre i sette lavoratori dell’Ipab, che in quanto dipendenti pubblici devono essere pagati dall’istituto di Caposoprano – dicono il segretario confederale Cgil Ignazio Giudice e quello provinciale della Funzione pubblica Rosanna Moncada – in conformità all’attuale quadro formativo e anche questo aspetto sarà verificato dall’Ispettorato del lavoro di Caltanissetta”. Rimane il nodo dei lavoratori assunti dalla società “La Fenice”, che fino a qualche settimana fa ha gestito servizi e strutture, in base ad accordi stipulati con Ipab. All’amministratore Renato Mauro è stato chiesto di spostare il tavolo all’ufficio provinciale del lavoro, anche per tentare la strada degli ammortizzatori sociali. La scorsa settimana è stato ufficializzato il licenziamento di dieci operatori. Si proverà a definire un bacino, dal quale attingere nel caso di nuove assunzioni. Il prossimo futuro della struttura non è ancora così definito e per ora molti lavoratori rischiano di trovarsi con niente in mano.