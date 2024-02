Irpef, “danno erariale non esiste”: Di Stefano, “nostra iniziativa per i ceti deboli”

Gela. “Danno erariale? Non esiste”. Dai civici, che nelle scorse settimane hanno proposto e ottenuto l’approvazione dell’emendamento sull’esenzione dagli aumenti Irpef, arrivano valutazioni che escludono conseguenze per l’ente rispetto all’atto autorizzato dal civico consesso. Oggi pomeriggio, d’urgenza, l’aula consiliare è chiamata a pronunciarsi sull’annullamento in autotutela. Per gli uffici tecnici e secondo un gruppo di consiglieri, bisogna fare un passo indietro. L’esenzione farebbe incamerare somme per una soglia inferiore rispetto a quella preventivata, in difformità ai dettami del dissesto. “Come si fa a porre questioni simili – dice l’ex vicesindaco Terenziano Di Stefano – se attualmente non c’è una previsione di incasso e manca un bilancio? Capisco che la situazione attuale possa incidere sulle decisioni dei consiglieri ma non ci sono elementi per ritenere che l’emendamento possa arrecare un danno all’ente comunale”. Secondo l’ex assessore, non sono fondate neppure le possibili criticità sulle modalità di approvazione dell’emendamento. “Si cita l’articolo 36 – aggiunge – ma dove è scritto che un consigliere non possa presentare più volte un emendamento? È facoltà di ogni consigliere proporre anche migliaia di emendamenti. La questione non si pone e non a caso non l’hanno posta né il presidente del consiglio né il segretario generale, durante la seduta. Basta leggere l’articolo”.