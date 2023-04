Irruzione nell’ufficio postale di Settefarine, domani gli interrogatori dei due minori arrestati

Gela. Sono accusati della tentata rapina all’ufficio postale di Settefarine. Ieri, i due minorenni che erano già indagati sono stati arrestati dai carabinieri e trasferiti all’istituto penale di Caltanissetta. Saranno sentiti domani, direttamente davanti al gip. Per i pm della procura minorile e per i carabinieri, non ci sono dubbi sul fatto che ad agire siano stati loro. Subito dopo l’irruzione si sono dati alla fuga in sella ad uno scooter, poi ritrovato e sequestrato dai militari dell’arma. C’era anche un borsone.