Isole ecologiche usate per abbandonare rifiuti, Picone: “Saranno installate foto trappole”

Gela. Isole ecologiche usate come aree per conferire rifiuti di ogni tipo. Una consuetudine che Impianti Srr, la società in house che gestisce il servizio in città, cercherà di bloccare. Sempre più spesso vengono trovati sacchi e rifiuti non conformi. “L’isola ecologica nasce per esigenze diverse da quelle del cassonetto – spiega il manager di Impianti Giovanna Picone – sono un’alternativa in emergenza alla raccolta porta a porta e non un deposito da utilizzare come se fosse un cassonetto per l’indifferenziato”.