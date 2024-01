“Istituto Sturzo non sarà smembrato”, Greco: “Scuola salva dopo interlocuzioni con Turano”

“Siamo riusciti a salvare l’istituto tecnico commerciale “Luigi Sturzo”. Senza clamore e in modo assolutamente discreto – spiega l’avvocato Greco – abbiamo coinvolto l’assessore regionale alla pubblica istruzione Turano, che con grande senso di responsabilità ha ascoltato e condiviso le nostre ragioni. Tutto questo dimostra che non solo le critiche rivolte all’assessore Incardona erano ingiuste e immotivate, ma inoltre che quando si lavora per il bene della città e si sanno mettere da parte gli interessi del proprio schieramento politico, i risultati si raggiungono”. Il primo cittadino, ancora una volta, insiste sulla necessità che le questioni istituzionali vengano affrontate al di fuori degli schieramenti di partito, come già fatto prima di fine anno quando ha inconrato un altro importante esponente della Lega, l’europarlamentare Annalisa Tardino.