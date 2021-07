Italia campione, festeggiamenti in città fino a tarda notte: tifo in strada e in piazza

Gela. E’ stata una lunga notte di festeggiamenti, anche in città. Nei luoghi principali di ritrovo, soprattutto in piazza Umberto I e a Macchitella, tanti hanno voluto rendere omaggio alla vittoria della nazionale di calcio italiana, ieri sera sul tetto d’Europa, dopo aver battuto in finale l’undici inglese. Tanti giovani, ma non solo, si sono riversati in piazza e lungo le strade della città. Cori, bandiere e clacson, per ore e ore. A Macchitella, c’è stata la necessità dell’intervento dei sanitari per un giovane, forse colto da malore e trasportato in ospedale. In una situazione di questo tipo, non è stato possibile far osservare le misure anti-Covid. Mascherine e distanziamento non si sono visti granché.