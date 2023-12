“Iubilate Deo – Concerto meditazione per i poveri” con don Marco Frisina

Gela – Un concerto per sensibilizzare l’aiuto verso il prossimo, verso gli ultimi, dal titolo “Iubilate Deo – Concerto meditazione per i poveri”, in programma lunedì 4 dicembre alle ore 19.30 presso la Parrocchia di San Sebastiano, con la partecipazione di Mons. Marco Frisina. L’ingresso è totalmente aperto a tutti e gratuito. Don Marco, attualmente Consultore del Dicastero per l’Evangelizzazione e Assistente Spirituale della Pontificia Accademia dei Virtuosi al Pantheon, è autore dei più conosciuti ed eseguiti canti liturgici, spesso tradotti in varie lingue, e fondatore del Coro della Diocesi di Roma, con il quale anima le più importanti liturgie, molte delle quali presiedute dal Papa. La sua produzione musicale conta circa quaranta Oratori Sacri Opere Teatrali, tra le quali “La Divina Commedia”, prima trasposizione musicale mondiale dell’omonimo capolavoro dantesco ininterrottamente in scena dal 2007 in tutti i Teatri italiani; “In hoc Signo”, rappresentata a Belgrado nel 2013; “Passio Caeciliae”, rappresentata sempre nel 2013 a Roma e a New York; “Passio Christi”, che ha debuttato a Malaga nell’aprile 2018. È stato anche coordinatore del primo Incontro Internazionale delle Corali in Vaticano nel 2014, del Giubileo delle Corali nel 2016 e del III Incontro Internazionale delle Corali in Vaticano nel 2018. Dal 2015 è Direttore Artistico del “Concerto con i Poveri e per i Poveri”.