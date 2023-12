Poliziotti in un’abitazione di via Annibal Caro, c’erano munizioni: due a processo

Gela. La perquisizione venne effettuata, lo scorso anno, in un’abitazione di via Annibal Caro. I poliziotti della squadra mobile trovarono due cartucce calibro dodici e il materiale necessario per realizzarne altre. Le munizioni furono sequestrate e a processo, per questi fatti, sono finiti Giuseppe Benedetto Curvà e la consorte. In aula, è stato sentito uno dei poliziotti che entrò nell’immobile. E’ stato spiegato che le cartucce erano sotto il letto. Pare che i due imputati però, in quel periodo, non vivessero nell’abitazione. Curvà era ai domiciliari in provincia di Ragusa mentre la consorte si trovava altrove. Gli imputati sono difesi dai legali Flavio Sinatra e Antonio Impellizzeri.