Iv si smarca e lancia l’appello, Ventura: “Uniamo le forze sane, alla città non servono accozzaglie”

Gela. Forse, le attese prolungate, nel centrodestra locale ma anche nelle mosse che ancora attendono l’agorà politica, iniziano ad essere interpretate come stanco tatticismo. Così, l’appello lo lancia il segretario provinciale di Italia Viva, Giuseppe Ventura. Il suo monito sembra volto a prendere le distanze, una volta per tutte, dagli schemi preimpostati e soprattutto dalle “accozzaglie” elettorali. I renziani, non appena la sintesi interna all’agorà ha generato la candidatura dell’ex vicesindaco Terenziano Di Stefano, hanno sciolto ogni possibile vincolo, decidendo di proseguire in un tragitto differente. L’iniziale candidatura del socialista Piero Lo Nigro, in rappresentanza del tavolo dei moderati, sembra aver perso colpi. Ventura si rivolge “alle realtà positive della città”. “I cittadini non meritano lo squallido teatrino al quale stanno assistendo negli ultimi mesi. È arrivato il momento di unire tutte le forze veramente sane della città per una stagione di rinascita. Per quanto ci riguarda, siamo pronti a fare la nostra parte, fino in fondo. La classe politica cittadina ha dato e continua a dare il peggio di sé, la comunità assiste a questo triste spettacolo, ormai esausta, vittima della sfiducia indotta da una classe dirigente egoista e incapace di dare alla città le risposte che merita. Eppure il momento attuale è decisivo per il futuro della città. Le risorse del Pnrr e non solo, dovrebbero indurre a un maggior senso di responsabilità – dice – considerato che gli ingenti fondi disponibili rappresentano un’opportunità irripetibile. Perdere quest’ultimo treno sarebbe semplicemente criminale. Lanciamo un appello alle persone di buona volontà, ai professionisti perbene, ai lavoratori onesti, alle associazioni in prima linea, alle imprese che creano ricchezza, affinché uniscano le forze per scrivere tutti insieme una nuova pagina della storia della città. Una pagina che dovrà, necessariamente, vedere protagoniste le donne e i giovani della città. Il tempo dell’inerzia è finito. Non possiamo sempre vivere delegando tutto agli altri per stare solo nei circuiti ristretti che ci fanno perdere la visione importante di insieme. Cittadinanza significa corresponsabilità, bisogna avere il coraggio di valorizzare le cose belle e positive che ci sono e che generano vita”. Non pare una chiamata ristretta ad una sola cerchia politica. I renziani si rivedono nel contesto moderato ma davanti ad una proposta anche fuori dagli schieramenti, con condizioni attuabili, potrebbero dare il loro assenso.