Kart, Matteo Bagnato domina a Melilli, Marco Pintaudi convince ma non finalizza

Melilli. Il gelese Matteo Bagnato trionfa a Siracusa, tra gli Ok senior, per la prima tappa del campionato regionale di kart. Scattato dalla terza casella ha mantenuto la posizione in gara-uno prima di conquistare il gradino più alto del podio della “Pista del Sole”. “Sono soddisfatto – spiega il pilota gelese del team Castorina alla guida di un Kart Repubblic – In gara uno ho sofferto con l’assetto, poi ho trovato il passo giusto e ottenuto la vittoria di categoria”. Matteo Bagnato in verità ha esordito tra i senior della monomarcia dopo un anno di apprendistato con gli Okn-Junior.