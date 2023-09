Kart, Matteo Bagnato show a Vittoria: parte ultimo e conquista il podio

Vittoria. Un superlativo Matteo Bagnato ha conquistato il podio partendo dall’ultima casella della tappa vittoriese, gara valida per la sesta prova della Coppa Italia 8 zona Aci Piste. In gara, il talentuoso pilota gelese della “Okn-Junior”, ha siglato anche il giro più veloce fermando la lancetta del cronometro in 54.962 alla media di 91 km/h. Eppure il fine settimana motoristico dell’asso gelese era iniziato in salita a causa di un problema all’accensione che lo ha costretto a rinunciare alle qualifiche e partire dalla settima posizione in griglia.