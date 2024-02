Karting, a Triscina la pioggia rovina i piani dei gelesi Matteo Bagnato e Marco Pintaudi

Recita, così, il mea culpa Giuseppe Bagnato consapevole di essere stato l’involontario artefice della disfatta trapanese per il figlio Matteo che si era presentato come leader della classifica dopo avere vinto a Melilli la gara inaugurale del massimo campionato karting siciliano firmato Aci Sport. “Abbiamo dimenticato a serrare i bulloni – ammette Giuseppe Bagnato – Un errore costato caro a Matteo già nel corso del secondo giro, quando era in terza posizione. Sapevamo che con pista asciutta aveva un passo gara superiore a tutti gli altri. Resta l’amaro in bocca ma sapremo rifarci”. Non va oltre l’undicesima piazza, invece, il promettente debuttante Marco Pintaudi (Mini Gr3), team Dario Lauria, per nulla a suo agio sul rinnovato asfalto del Circuito internazionale di Triscina, reso ancora più impegnativo dalla pioggia. In finale, Marco Pintaudi, rimedia anche il ritiro. Il circus della Coppa Italia 8^ zona tornerà a Triscina tra un mese per la terza tappa delle otto in calendario.