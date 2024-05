“La città non ha bisogno di tuttologi”, Fipe: “Quali proposte hanno i candidati?”

Gela. I cinque candidati a sindaco avranno le capacità per riprendere una città veramente in difficoltà? Se lo chiede il presidente di Fipe Ascom Confcommercio Armando Grimaldi. “Ammiriamo il coraggio dei candidati a sindaco. Tutti sono determinati e certi di essere eletti alla guida di questa città, tutti con un programma ampio e risolutivo dei problemi atavici del territorio, tutti hanno la ricetta giusta, nessuna umiltà nel proporsi, anzi tutt’altro, tutti con gli uomini e donne giuste al loro fianco, pronti a dimenticare le recenti promesse non mantenute e le bugie nascoste. I pubblici esercizi che mi onoro di rappresentare nell’associazione datoriale Fipe Ascom Confcommercio di Gela, hanno alcune domande alle quali gradirebbero risposte concrete e non parole. I programmi dei candidati a sindaco hanno di certo in comune la crescita economica della città, nelle varie interviste tutti dicono la stessa cosa “rilancio del centro storico”, “ rilancio del turismo”, “rilancio del lungomare”. Ma nel concreto? Quali sono le premesse per rendere il centro storico vivibile? Con marciapiedi impercorribili e pericolosi. Come pensano di gestire la Ztl? E gli orari? Si faranno carico di assicurare il lavaggio costante dei marciapiedi e delle strade del centro storico e del lungomare? Il centro storico è il salotto della città, cosa pensano di fare per gli arredi urbani? E l’illuminazione? Come ritengono di gestire la sosta-fermata in centro storico e nella via Navarra Bresmes? Come incentivare l’imprenditoria locale, attrarre investimenti, visto che molte attività chiudono e continuano a chiudere? Ci sarà un presidio di sicurezza fisso nel centro storico e sul lungomare? Obbligheranno i pubblici esercizi nella stagione estiva, aperti nelle ore serali e notturne, a chiudere anticipatamente con ordinanze sindacali? Si potrà avere una volta per tutte la revisione e la regolamentazione della tassa del suolo pubblico per gli esercizi commerciali, visto che l’imposta è stata portata alle stelle con cifre astronomiche quasi vessatorie. Hanno una visione di come implementare i parcheggi in zona centro storico? Avremo un bus urbano che colleghi CapoSoprano, lungomare e centro storico? Qual è la ricetta per mettere fine al caos della via Venezia? Inoltre tutti parlano di turismo, ma sanno cos’è il turismo? A quale tipologia di turismo ci vogliamo rivolgere? Non abbiamo in città un Info Point, una cartina dettagliata con i riferimenti principali, come guardia medica, ospedale, fermate autobus, stazione ferroviaria”, spiega Grimaldi.