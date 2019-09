La città perde dopo 82 anni il Deposito fiscale locale, tabaccai dirottati a Ragusa

Gela. Dopo ottantadue anni la città perde il Dfl, ovvero il Deposito fiscale locale dei tabacchi e valori bollati gestiti dal monopolio di Stato. La storica sede del rione Caposoprano, in viale Indipendenza 14, oggi ha definitivamente chiuso i battenti, come confermato da Giuseppe Collica, presidente del sindacato Fit (Federazione italiana tabaccai) di Caltanissetta. La società Catalano di Francesco Maria & C. non proseguirà la gestione del deposito. I quarantacinque tabaccai autorizzati in città per le emergenze saranno costretti a recarsi al deposito di Ragusa, dopo un lungo braccio di ferro con l’assegnazione della sede di Caltanissetta. Solo per il primo mese il trasporto a domicilio sarà garantito gratuitamente dalla società Logista. I tabaccai ufficiali del territorio, cinque dei quali hanno momentaneamente chiuso i battenti, non hanno gradito la chiusura del Dfl pur lodando la professionalità della storica società che negli ultimi ottantadue anni ha garantito il servizio di deposito tabacchi e valori bollati di monopoli di Stato.