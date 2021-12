“La Conchiglia” e il pontile sbarcatoio saranno demoliti, Regione approva i progetti

Gela. Due testimonianze del passato della città saranno demolite. La giunta regionale ha approvato i progetti per abbattere il pontile sbarcatoio, sul lungomare. La somma stanziata ammonta a quasi sette milioni di euro. Un progetto di demolizione è stato finanziato, con 872 mila euro, anche per l’ex lido La Conchiglia, sempre sul lungomare. Si tratta di strutture, più volte finite sotto sequestro e al centro di indagini giudiziarie. Nel tempo, anche a causa di conflitti di competenza tra enti, le manutenzioni non ci sono mai state e per l’ex lido “La Conchiglia” il problema si è posto anche rispetto alla proprietà privata. La giunta regionale ha approvato i progetti, nell’ottica della riqualificazione delle aree interessate.