La Gela-Butera impraticabile, Cosca (Fillea): “Passano gli anni e situazione peggiora”

Gela. La situazione è sempre più precaria. La Gela-Butera è ormai ridotta ad un budello stradale, quasi impercorribile. Tra interventi di manutenzione ancora in corso, dissesti vari e avvallamenti, parlare di una vera strada è molto difficile. La Fillea-Cgil, con il segretario provinciale Francesco Cosca, torna a denunciare l’abbandono totale. “Passano gli anni e la viabilità diventa sempre più precaria – dice il sindacalista – le amministrazioni comunali di Gela e Butera sono sorde e cieche. Non danno seguito alle tante lamentele espresse da chi quotidianamente si trova a transitare da questa strada, per ragioni di lavoro o di studio. A cosa serve propagandare i lavori della Delia-Mussomeli, se poi ci sono situazioni di questo tipo, del tutto irrisolte? La Fillea continuerà a seguire l’intera vicenda e non si stancherà mai di denunciare”.