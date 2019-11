La morte di Giudice, Farruggia: “In ospedale gravissime carenze impensabile che non ci fosse posto”

Un sistema sanitario sempre più in difficoltà. “E’ impensabile che due strutture ospedaliere non si siano messe in contatto, prima di spostare un paziente così grave, per accertarsi che ci fosse un posto libero per accoglierlo e curarlo al meglio. E’ impensabile che non si sia fatto posto ad un paziente in piena fase post operatoria in terapia intensiva e che vada incontro a due arresti cardiaci prima di arrivare nel reparto. La sanità della provincia di Caltanissetta – continua – è letteralmente al collasso e presenta problemi patologici che, nonostante l’arrivo del nuovo direttore generale, sono rimasti irrisolti. In particolare, il presidio ospedaliero “Vittorio Emanuele” ha subito negli anni un declassamento ingiustificato che ha visto la chiusura di alcuni reparti e la mancata apertura di altri, previsti dalla nuova rete ospedaliera. Il tutto ovviamente con pesanti ricadute sull’utenza, che come sappiamo, vive e subisce problematiche in una zona ad alto rischio ambientale. Presenta una gravissima carenza di posti letto in rianimazione, per i malati gravi che necessitano di terapia intensiva post-operatoria, quindi costretti per forza maggiore e con grande difficoltà ad essere gestiti ed assistiti dagli infermieri del gruppo operatorio, spesso in astanteria, come accaduto al povero Francesco, in attesa che si liberi un posto letto in corsia”. Cause di una morte che vanno valutate, ma la sanità locale sconta le conseguenze di tagli troppo pesanti.