La “rinascita” dell’Hotel Mediterraneo: “Potrebbe diventare il fiore all’occhiello del lungomare”

“Il “Mediterraneo” si affaccia su una location incantevole, che è quella del Lungomare di Gela – continua l’agente – che tra l’altro sarà a breve riqualificato e questo sta solleticando l’interesse di molti investitori, non solo in Italia ma anche all’estero. Sono già tantissime le manifestazioni di interesse che abbiamo ricevuto in pochissimi giorni”.

Per Valeria però la presa in carico della vendita della struttura gelese non è solo un affare commerciale. Dietro c’è il profondo legame di amicizia che la legava a Daniela Granvillano, proprietaria dell’Hotel, scomparsa proprio lo scorso Natale.

“Daniela ci teneva tantissimo che l’Hotel Mediterraneo fosse restituito ai fasti che una struttura del genere merita – racconta commossa – ne abbiamo parlato insieme, qualche giorno prima che il male la portasse via. Ci auguriamo di realizzare questo suo ultimo desiderio”.