La vela per la piena inclusione sociale, “in mare per essere sé stessi”

Gela. “Un mare di vele blu”. Così è stato ribattezzato l’evento nautico svoltosi per il secondo anno di fila e organizzato da club service, circoli nautici e associazioni di volontariato. Si tratta di una manifestazione all’insegna dello sport e dell’inclusione sociale.

“È un’emozione unica per noi – afferma il vicepresidente del Leo Club del Golfo Davide Barone – speriamo di riuscire a ripeterlo ogni anno non solo per i ragazzi ma anche per l’inclusività che stiamo creando”.