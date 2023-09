L’accusa di falso, in appello cade la contestazione: assolto dirigente scolastico

L’imputato, per l’accusa, avrebbe prima rilasciato il proprio benestare ma successivamente sarebbe intervenuto modificando arbitrariamente l’autorizzazione, con una dicitura che escludeva le ferie. Una modifica che secondo le contestazioni sarebbe stata effettuata solo per mettere in difficoltà l’insegnante. Aspetti che la difesa ha contestato anche nel corso del dibattimento di primo grado. Quell’autorizzazione, per il legale del dirigente scolastico, non sarebbe stata definitiva ma ancora in via d’istruttoria. Le verifiche partirono da una segnalazione dell’insegnante che si ritenne danneggiata dalla condotta. Nel procedimento si è costituita parte civile con il legale Salvatore Arancio, che ha ribadito gli elementi di accusa. I giudici di appello hanno invece assolto Ferrara. Le motivazioni saranno depositate nel termine di novanta giorni.